Росгвардейцы защитили медицинских работников от агрессивного пациента

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в отношении бригады скорой медицинской помощи.

В ночное время росгвардейцы оперативно прибыли на вызов от работников скорой медицинской помощи на улицу Советской Армии. На месте происшествия стражи правопорядка успокоили и задержали 46-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, бригада медиков на маршруте следования заметила лежащего на земле мужчину. Работники забрали его для оказания помощи. Придя в чувства, пациент начал вести себя неадекватно и попытался напасть на одного из медицинских работников. Для пресечения противоправных действий медики нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия