Росгвардейцы защитили медиков от агрессивного пациента

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебошира, который пытался причинить насилие в отношении работников бригады скорой медицинской помощи.

В вечернее время росгвардейцы оперативно прибыли на тревожный вызов, поступивший от медицинской бригады на улице Дружбы. На месте происшествия стражи правопорядка успокоили и задержали мужчину с признаками алкогольного опьянения, который не подпускал врачей к карете скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, бригада скорой помощи прибыла на вызов очевидцев, которые сообщили о найденном на улице в бессознательном состоянии мужчине. Медики привели в чувства неизвестного, который находился с признаками сильного алкогольного опьянения, после чего пациент стал проявлять агрессию по отношению к медицинским работникам и грозил причинить им физическое насилие. В целях безопасности бригада скорой помощи была вынуждена покинуть служебный автомобиль и нажать на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали новокузнечанина сотрудникам органов внутренних дел.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия