Росгвардейцы защитили медработников и пациентов от агрессивного горожанина

В городе Полысаево экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в медицинском учреждении.

В дневное время росгвардейцы оперативно прибыли к охраняемой поликлинике по сигналу кнопки тревожной сигнализации. В учреждении стражи правопорядка обнаружили мужчину, который вел себя вызывающе и нарушал общественный порядок. Экипаж пресек противоправные действия и задержал 39‑летнего местного жителя с признаками неустановленного опьянения.

По предварительным данным, мужчина в неадекватном состоянии пришёл в поликлинику. Сотрудники медучреждения попытались выяснить причину его визита, однако он не смог внятно объяснить, зачем пришёл, и начал вести себя агрессивно, выкрикивая нецензурные выражения. Для обеспечения безопасности пациентов медики нажали тревожную кнопку и вызвали сотрудников Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия