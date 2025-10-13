Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы защитили медработников и пациентов от агрессивного горожанина

В городе Полысаево экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в медицинском учреждении.

В дневное время росгвардейцы оперативно прибыли к охраняемой поликлинике по сигналу кнопки тревожной сигнализации. В учреждении стражи правопорядка обнаружили мужчину, который вел себя вызывающе и нарушал общественный порядок. Экипаж пресек противоправные действия и задержал 39‑летнего местного жителя с признаками неустановленного опьянения.

По предварительным данным, мужчина в неадекватном состоянии пришёл в поликлинику. Сотрудники медучреждения попытались выяснить причину его визита, однако он не смог внятно объяснить, зачем пришёл, и начал вести себя агрессивно, выкрикивая нецензурные выражения. Для обеспечения безопасности пациентов медики нажали тревожную кнопку и вызвали сотрудников Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Полысаево
kuzbassnews.ru
13/10/2025
Происшествия
Полысаево
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus