Росгвардейцы защитили местную жительницу от бывшего сожителя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебошира, который пытался проникнуть в охраняемую квартиру бывшей сожительницы.

В вечернее время наряд Росгвардии получил сигнал «тревога» с охраняемой квартиры на улице Франкфурта. Росгвардейцы в кратчайшее время прибыли на указанный адрес. От 46-летней хозяйки жилища стражи правопорядка выяснили приметы предполагаемого виновника, которого задержали около подъезда. Им оказался 33-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что после злоупотребления спиртными напитками в квартиру к заявительнице пришел бывший сожитель. Горожанка не пустила незваного гостя в жилище, в результате чего мужчина начал угрожать новокузнечанке физической расправой. Для своей безопасности хозяйка квартиры нажала на тревожную кнопку, выведенную на пульт вневедомственной охраны Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия