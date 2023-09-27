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Росгвардейцы защитили новокузнечанина от настойчивой поклонницы с ножом

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанку, которая через угрозы пыталась попасть в квартиру соседа.

В вечернее время за помощью к правоохранителям обратился 38-летний местный житель, сообщивший, что его соседка угрожает ему физической расправой. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали ранее судимую за преступление против жизни и здоровья 53-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанная пришла к соседу и потребовала впустить ее в жилище. Получив отказ, отвергнутая горожанка, вооружившись ножом, стала угрожать мужчине физической расправой.

Для разбирательства росгвардейцы передали задержанную женщину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
27/09/2023
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