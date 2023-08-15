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Росгвардейцы защитили пенсионера от агрессивного соседа

  В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника, который причинил побои пожилому соседу.

В вечернее время росгвардейцы прибыли в многоквартирный дом на улице Тольятти. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили 67-летнего заявителя, который сообщил о причинении ему физического насилия. Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в соседней квартире, которым оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

  По предварительной информации, задержанный из-за громких разговоров в соседней квартире пришел к хозяевам жилища для выяснения отношений. Дверь открыл пенсионер, после чего буйный сосед несколько раз ударил горожанина по лицу и животу. Мужчине удалось вытолкнуть обидчика за дверь и обратиться за помощью к правоохранителям, которые оперативно прибыли на адрес и задержали подозреваемого.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

  Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/08/2023
Происшествия
Новокузнецк
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