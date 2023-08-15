Росгвардейцы защитили пенсионера от агрессивного соседа

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника, который причинил побои пожилому соседу.

В вечернее время росгвардейцы прибыли в многоквартирный дом на улице Тольятти. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили 67-летнего заявителя, который сообщил о причинении ему физического насилия. Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в соседней квартире, которым оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

По предварительной информации, задержанный из-за громких разговоров в соседней квартире пришел к хозяевам жилища для выяснения отношений. Дверь открыл пенсионер, после чего буйный сосед несколько раз ударил горожанина по лицу и животу. Мужчине удалось вытолкнуть обидчика за дверь и обратиться за помощью к правоохранителям, которые оперативно прибыли на адрес и задержали подозреваемого.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия