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Росгвардейцы защитили посетителей и работников торговой точки от злоумышленника с ножом

 В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в сетевой магазин на улице Космонавтов. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили молодого человека, который с ножом в руках конфликтовал с посетителем. Патрульные задержали для выяснения обстоятельств судимого за кражу и грабеж 18-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками молодой человек устроил в магазине словесный конфликт с продавцом. За работницу заступился 35-летний посетитель, что привело к еще большей агрессии со стороны задержанного. В результате злоумышленник достал раскладной нож и начал угрожать физической расправой заступнику. Для пресечения противоправных действий работники магазина нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
13/04/2023
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