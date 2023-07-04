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Росгвардейцы защитили работников стоматологии от агрессивного пациента

  В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который представлял угрозу для работников медицинской организации.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к городской стоматологии на улице Косыгина. На указанном адресе стражи правопорядка выяснили, что неизвестный мужчины пытался якобы наброситься на работника стоматологии, но после обещания вызвать экипаж Росгвардии, скрылся в неизвестном направлении.

 Выяснив приметы, росгвардейцы оперативно обнаружили и задержали предполагаемого нарушителя общественного порядка, которым оказался ранее судимый 38-летний местный житель. По предварительной информации, задержанный мужчина явился в стоматологическую клинику с намерением воспользоваться медицинской услугой, однако ему было отказано в связи с окончанием приемного времени. Посетитель начал нарушать общественный порядок, оскорбляя и нападая на работников. После срабатывания тревожной кнопки, нарушитель предпринял попытку скрыться, но был задержан.

  Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
04/07/2023
Происшествия
Новокузнецк

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