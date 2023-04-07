Росгвардейцы защитили работников стоматологии от буйного пациента

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк нарушение общественного порядка на охраняемом объекте.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в городскую стоматологию. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали с признаками алкогольного опьянения 30-летнего местного жителя, который препятствовал работе медиков.

По предварительной информации, задержанный мужчина пришел в алкогольном опьянении в медицинское учреждение за стоматологической услугой. В ходе обслуживания мужчина стал проявлять агрессию в адрес персонала и препятствовать осуществлению медицинского приема. Для пресечения противоправных действий медики нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные учреждения региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия