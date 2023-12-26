Росгвардия гарантировала правопорядок на массовых мероприятиях в Кузбассе

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили правопорядок в период проведения предновогоднего регионального турнира по косики-каратэ в Осинниках и продовольственной ярмарки в Юрге.

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с правоохранителями обеспечили безопасность участников предновогодней областной продовольственной ярмарки. Свою продукцию местным жителям продемонстрировали более 15 предприятий Кузбасса. Экипажи вневедомственной охраны находились на площади, где проходило мероприятие. Кроме того, росгвардейцы патрулировали ближайшие к ярмарке улицы.

Накануне в городе Осинники росгвардейцы оказали содействие правоохранителям в охране общественного порядка на региональном турнире по косики-каратэ. Спортивный комплекс собрал около 170 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет со всего Кузбасса. Стражи правопорядка проконтролировали, чтобы соревнования для юных спортсменов и зрителей прошли без противоправных действий.

Нарушений и происшествий на спортивном и культурном мероприятиях не допущено.

Фото: Росгвардия