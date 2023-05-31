Росгвардия и благотворительный фонд "Счастье детям" устроили в Кузбассе праздник для детей участников СВО

В Кемерове в преддверии Дня защиты детей Росгвардия и благотворительный фонд «Счастье детям» организовали совместное мероприятие для детей, чьи отцы являются участниками специальной военной операции. Детский праздник прошел на территории жилого комплекса отряда специального назначения «Кузбасс».

«У нас есть программа для тех, кто ждет. Это для жен и детей, чьи мужья и отцы находятся в зоне СВО. Этим семьям обязательно нужна наша поддержка, и мы всегда готовы с ними работать», - отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Счастье детям» Наталья Рюмина.

На территории военного городка была создана специальная концертная площадка, где дети могли насладиться яркими выступлениями и различными интерактивными выставками. Демонстрация оружия была одним из наиболее увлекательных мероприятий, предоставивших возможность маленьким участникам больше узнать про различные виды стрелкового вооружения, включая легендарный ППШ.

Мероприятие также предоставило детям возможность познакомиться с увлекательным миром квадрокоптеров и испытать себя в роли фотографов и видеографов, благодаря представленной фото- и видеотехнике. Под руководством опытных инструкторов дети смогли оказать первую помощь на специальном тренажере и принять участие в интерактивной программе по правилам дорожного движения.

Спортивные состязания, мастер-классы по аквагриму и другие развлечения также были организованы для детей. В завершении мероприятия каждый ребенок получил порцию вкусного мороженого. Всего в детском празднике приняли участие более 300 юных кемеровчан.

Заместитель начальника управления по военно-политической работе территориального органа Росгвардии полковник Сергей Бервинов подчеркнул значимость поддержки детей, чьи отцы выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

«Это наш способ показать им, что мы ценим их родителей и что они не останутся без внимания и поддержки», - сказал полковник Сергей Бервинов.

Фото: Росгвардия