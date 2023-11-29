Росгвардия и ГИБДД поделились опытом со школьниками в Кемерове

В областном центре в рамках комплекса мероприятий, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, представители военной автомобильной инспекции Росгвардии и городского отдела ГИБДД провели профилактическое занятие для учеников школы №78.

Инспекторы рассказали восьмиклассникам и ученикам начальных классов о причинах возникновения ДТП с участием детей, напомнили правила безопасности, научили распознавать сигналы регулировщика на перекрестке и организовали просмотр социальных видеороликов по безопасности движения. Школьникам были даны практические советы по предотвращению ДТП с их участием и других случаев травматизма. Особенное внимание стражи правопорядка обратили на опасность использования сотовых телефонов и других электронных гаджетов при переходе проезжей части.

«На сегодняшний день эти мероприятия очень актуальны в связи с использованием смартфонов, прослушиванием музыки и другими отвлекающими факторами. Мы стараемся донести до ребят, что в такие моменты они находятся в зоне риска, и очень важно быть внимательными. Помимо диалога, мы показали познавательные ролики и провели викторину по знанию правил», - рассказал представитель ВАИ Росгвардии, старший прапорщик Виталий Котевич.

В завершении встречи дети смогли посидеть в патрульном автомобиле, включить проблесковые маячки и проверить работоспособность радиостанции.

Фото: Росгвардия