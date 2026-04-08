Росгвардия Кузбасса внедряет новые меры методологической поддержки объектов ТЭК по вопросам безопасности

В Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса при участии начальника отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковника полиции Андрея Шарфина состоялась видеоконференция с главами регионов и руководителями теплоснабжающих организаций, посвященная совершенствованию антитеррористической защищенности социально значимых объектов области.

В ходе мероприятия было отмечено, что более 70 объектов теплоснабжения региона до сих пор не привели свои паспорта безопасности в соответствие с действующим законодательством.

Инспекторами государственного контроля Росгвардии по Кузбассу по итогам прошлого года составлено 140 протоколов в отношении собственников объектов за нарушения антитеррористической безопасности. На основании возбуждённых административных дел судами назначены штрафы на общую сумму более шести миллионов рублей.

Отсутствие паспорта безопасности или его актуализации означает, что объект работает без утверждённого плана антитеррористической защиты, что создает предпосылки для возникновения угрозы стабильному функционированию социально значимой инфраструктуры региона.

В рамках поручения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса о незамедлительном решении этого вопроса Росгвардия совместно с профильными министерствами и департаментом энергетики региона разработала план методологической помощи субъектам ТЭК. Для собственников объектов топливно-энергетического комплекса организована постоянная площадка по рассмотрению проектов паспортов безопасности, где специалисты будут помогать в своевременной разработке, сопровождении и подписании документов, что позволит значительно сократить сроки согласования.

Вопросы повышения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса находятся на личном контроле врио начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковника полиции Павла Кузнецова.

