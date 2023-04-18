Росгвардия обеспечила безопасность граждан в период празднования Пасхи Христовой

В Кузбассе сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу обеспечили правопорядок и безопасность граждан во время богослужений и других мероприятий, посвященных празднованию православного праздника Пасхи.

В ночь празднования в регионе к охране общественного порядка были привлечены представители различных подразделений войск правопорядка. Среди них: ОМОН и вневедомственная охрана. В пасхальную ночь маршруты патрулирования групп задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии были приближены к местам проведения праздничных мероприятий. Праздничные службы и крестные ходы прошли в 208 православных церквях и храмах Кемеровской области.

Около 100 сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечили правопорядок в 14 населенных пунктах Кузбасса, в том числе в Кемерове и Новокузнецке.

Фото: Росгвардия