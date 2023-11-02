Росгвардия обеспечила безопасность матча на Чемпионате России по волейболу в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности матча Чемпионата России по волейболу среди мужских команд молодежной лиги.

Во время игры между командами «Кузбасс – 2» и красноярским «Енисеем – 2» стражи правопорядка совместно с коллегами из МВД осуществляли безопасность болельщиков и участников турнира в спортивно-развлекательном комплексе «Арена». Во избежание проноса запрещенных предметов стражи правопорядка обеспечили досмотровый режим и гарантировали охрану прилегающей территории.

Нарушений общественного порядка во время проведения матча не допущено. Матч, на котором присутствовало около 1 000 зрителей, завершился победой региональной команды со счетом 3:1.

Фото: Росгвардия