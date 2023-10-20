Росгвардия обеспечила безопасность матча на кубке России по волейболу в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности матча открытого кубка России 2023 памяти Константина Ревы.

В 1/8 финала между волейбольными командами «Кузбасс» и нижегородским «АСК» стражи правопорядка совместно с коллегами из МВД осуществляли безопасность болельщиков и участников турнира в спортивно-развлекательном комплексе «Арена». Во избежание проноса запрещенных предметов стражи правопорядка обеспечили досмотровый режим и охрану прилегающей территории.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу кузбасской команды. Нарушений общественного порядка во время проведения матча не допущено.

Фото: Росгвардия