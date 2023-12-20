Росгвардия обеспечила безопасность матчей всероссийских игр в Кузбассе

В областном центре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на чемпионатах России по волейболу и хоккею с мячом.

В матче между волейбольными командами «Кузбасс» и новосибирским «Локомотивом» стражи правопорядка совместно с коллегами из МВД обеспечивали безопасность болельщиков и участников турнира в спортивно-развлекательном комплексе «Арена». Стражи правопорядка осуществили досмотровый режим, чтобы предотвратить пронос запрещенных предметов

Кроме этого, в ледовом дворце «Кузбасс» прошел матч по хоккею с мячом между региональной командой и московским «Динамо». Сотрудники Росгвардии предприняли необходимые меры для предотвращения любых противоправных действий в ходе матча.

В результате проведения игр не было зафиксировано нарушений общественного порядка. Общее количество посетивших спортивные мероприятия превысило 7 000 человек.

Фото: Росгвардия