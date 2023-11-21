Росгвардия обеспечила безопасность мероприятий на открытии горнолыжного сезона в Кузбассе

В минувшие выходные в поселке Шерегеш состоялось открытие горнолыжного сезона 2023-2024. Содействие в охране правопорядка органам внутренних дел оказали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

В рамках масштабного открытия для защиты гостей и их имущества были задействованы дополнительные экипажи Росгвардии. Круглосуточные маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны курсировали вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Кроме того, сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок на праздничных площадках и других местах массового скопления отдыхающих.

Происшествий и нарушений общественного порядка в рамках открытия не допущено.

По итогам зимнего сезона 2022-2023 в Шерегеше побывало рекордное количество туристов. Зафиксировано более двух миллионов посещений. В этом году ожидается новый туристический рекорд. В целях обеспечения безопасности гостей и жителей одного из самых популярных зимних курортов страны Росгвардия принимает усиленные меры безопасности.

Фото: Росгвардия