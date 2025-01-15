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Росгвардия обеспечила безопасность на Чемпионате России по волейболу в Кемерове

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности на матче Чемпионата России по волейболу среди мужчин.

Мероприятие состоялось в спортивно-развлекательном комплексе «Арена» и собрало около 2 000 зрителей. В ходе турнира встретились команды «Кузбасс» (Кемерово) и «АСК» (Нижний Новгород). Росгвардейцы совместно с коллегами из МВД обеспечивали безопасность участников и болельщиков, организовав досмотр на входе для предотвращения проноса запрещённых предметов. Также охранялась прилегающая территория.

Благодаря профессиональной работе правоохранителей матч прошел без нарушений общественного порядка. Игра завершилась победой региональной команды «Кузбасс», порадовав болельщиков.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/01/2025
Спорт
Кемерово
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