Росгвардия обеспечила безопасность на крупных мероприятиях Кузбасса

Подразделения Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу обеспечили общественный порядок и безопасность на ряде значимых спортивных и массовых мероприятий, прошедших в регионе, в том числе всероссийского уровня.

В Кемерове сотрудники Росгвардии выполнили задачи по обеспечению правопорядка на матче Чемпионата России по хоккею с мячом между командами «Кузбасс» и «СКА – Уральский трубник» в ледовом дворце «Кузбасс», а также на всероссийской встрече по волейболу между «Кузбасс» – «Ярославич» в спорткомплексе «Арена».

В Новокузнецке росгвардейцы обеспечили порядок на матче ВХЛ «Металлург» – «Нефтянник», прошедшем в «Арене кузнецких металлургов».

Не менее важным стал и фестиваль в горнолыжном поселке Шерегеш, где сотрудники ведомства были задействованы в обеспечении безопасности большого числа участников праздника.

Кроме того, росгвардейцы обеспечивали правопорядок на региональных соревнованиях по боксу в Прокопьевске.

В охране общественного порядка приняли участие сотрудники ОМОН «Оберег» и «Рубеж», подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Мероприятия посетили более 5 000 человек, нарушений общественного порядка не допущено.

Фото: Росгвардия