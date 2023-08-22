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Росгвардия обеспечила безопасность на региональном фестивале "Небофест"

 В Кузбассе сотрудники Росгвардии Кузбасса обеспечили безопасность граждан на мультиплатформенном фестивале «Небофест», куда съехались зрители и участники со всей Кемеровской области.

В рамках мероприятий общественный порядок в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечили сотрудники кемеровского ОМОН «Оберег» и вневедомственной охраны Росгвардии. 

 Росгвардейцы обследовали на безопасность места проведения концертов известных групп и других развлекательных событий, а также на протяжении всего мероприятия стражи правопорядка патрулировали места с большим количеством граждан.

 Во время проведения мультиплатформенного фестиваля происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
22/08/2023
Общество

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