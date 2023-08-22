Росгвардия обеспечила безопасность на региональном фестивале "Небофест"

В Кузбассе сотрудники Росгвардии Кузбасса обеспечили безопасность граждан на мультиплатформенном фестивале «Небофест», куда съехались зрители и участники со всей Кемеровской области.

В рамках мероприятий общественный порядок в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечили сотрудники кемеровского ОМОН «Оберег» и вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы обследовали на безопасность места проведения концертов известных групп и других развлекательных событий, а также на протяжении всего мероприятия стражи правопорядка патрулировали места с большим количеством граждан.

Во время проведения мультиплатформенного фестиваля происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

Фото: Росгвардия