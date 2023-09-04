Росгвардия обеспечила безопасность учащихся в день знаний

В Кемеровской области сотрудники подразделений территориального управления Росгвардии по Кузбассу оказали содействие в обеспечении общественного порядка по случаю Дня знаний.

К началу праздничных мероприятий представители Росгвардии совместно с правоохранителями обследовали места проведения праздника. В ходе торжественных линеек в городах и поселках Кузбасса за безопасностью участников торжества проследили сотрудники вневедомственной охраны войск правопорядка. Кроме этого, были приняты дополнительные меры по усилению службы нарядов Росгвардии на маршрутах, прилегающих к местам празднования.

Благодаря принятым мерам происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

Фото: Росгвардия