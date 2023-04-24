Росгвардия обеспечила правопорядок закрытия горнолыжного сезона в Шерегеше

В курортном поселке Шерегеш состоялось закрытие горнолыжного сезона. В целях обеспечения правопорядка территориальным органом Росгвардии были приняты усиленные меры безопасности.

Во время проведения праздничных спусков и концертов на маршрутах патрулирования горнолыжного поселка были задействованы дополнительные экипажи Росгвардии вневедомственной охраны. Они были приближены к туристическим объектам. Росгвардейцы обеспечили безопасность спортсменов, любителей и зрителей со всей России.

За время проведения массовых мероприятий в честь закрытия горнолыжного сезона происшествий не допущено.

Фото: Росгвардия