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Росгвардия обеспечивает безопасность Всероссийского турнира юнармейцев

В Белове на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» проходит Всероссийский турнир юнармейцев по военно-прикладным видам спорта, посвященный памяти капитана ФСБ Льва Ковылина. Безопасность первого дня соревнований обеспечили представители городского филиала вневедомственной охраны Росгвардии.

В турнире принимают участие около 30 юнармейских команд из Кузбасса, Чукотки, Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского края, Хакасии и Бурятии. Росгвардейцы перед стартом соревнований обследовали на безопасность место проведения спортивного мероприятия.

Справочно: капитан Лев Ковылин, в честь которого проводится ежегодный турнир по военно-прикладным видам спорта, являлся сотрудником Федеральной службы безопасности. В мае 2006 года капитан Ковылин геройски погиб во время служебной командировки на Северном Кавказе. За мужество и отвагу Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Белово
kuzbassnews.ru
04/11/2023
Спорт
Белово

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