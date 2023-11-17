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Росгвардия оснастила трамваи в Кузбассе «тревожными кнопками»

В рамках проекта по обеспечению безопасности на общественном транспорте и защите пассажиров от противоправных действий Росгвардия установила тревожные кнопки на 28 трамваях Прокопьевска. Это первый сибирский город, где реализована программа на данном виде транспорта.

Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу и Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектротранс» заключили договор о предупреждении и пресечении противоправных действий с использованием экстренного выезда наряда Росгвардии на место срабатывания. В настоящий момент кнопка экстренного вызова оборудована во всем трамвайном парке Прокопьевска.

Следует отметить, что тревожная кнопка устанавливается только в кабине водителя. Одним нажатием на нее в случае экстренной ситуации вагоновожатый направляет сигнал на пульт централизованного наблюдения, после чего на место происшествия незамедлительно прибывает ближайший наряд вневедомственной охраны.

«Кнопки экстренного вызова подключаются к навигационному оборудованию ГЛОНАСС или GPS и наряд Росгвардии оперативно принимает меры к пресечению каких-либо противоправных действий в салонах пассажирского транспорта, что позволяет повысить безопасность пассажиров и работников, а также имущества муниципального предприятия», - отметил начальник отдела организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу подполковник Андрей Шубин.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
17/11/2023
Общество
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