Росгвардия осуществила контроль за безопасностью на мероприятиях во время празднования Дня шахтера в Кузбассе

В городах Кузбасса прошли торжественные мероприятия, приуроченные к главному празднику региона – Дню шахтера. Росгвардейцы совместно с правоохранителями обеспечили охрану общественного порядка и безопасности около 100 тысяч кузбассовцев.

Перед началом всех мероприятий сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны обследовали праздничные площадки и развлекательные локации в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Березовском, Прокопьевске и Осинниках. В течение двух дней росгвардейцы обеспечивали порядок на народных гуляниях, спортивных состязаниях, концертах и фейерверках, которыми завершились все мероприятия.

В результате принятых мер происшествий и нарушений не допущено.

Фото: Росгвардия