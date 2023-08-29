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Росгвардия осуществила контроль за безопасностью на мероприятиях во время празднования Дня шахтера в Кузбассе

 В городах Кузбасса прошли торжественные мероприятия, приуроченные к главному празднику региона – Дню шахтера. Росгвардейцы совместно с правоохранителями обеспечили охрану общественного порядка и безопасности около 100 тысяч кузбассовцев.

Перед началом всех мероприятий сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны обследовали праздничные площадки и развлекательные локации в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Березовском, Прокопьевске и Осинниках. В течение двух дней росгвардейцы обеспечивали порядок на народных гуляниях, спортивных состязаниях, концертах и фейерверках, которыми завершились все мероприятия.

 В результате принятых мер происшествий и нарушений не допущено.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
29/08/2023
Общество

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