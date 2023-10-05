Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардия озвучила промежуточные итоги оперативно-профилактической операции «Оружие» в Кузбассе

С начала текущего года жители Кузбасса добровольно выдали 95 единиц различного огнестрельного оружия и 635 боеприпасов. Наиболее часто о незаконных стволах сообщают жители Кемерова и Новокузнецка. Самым распространенным типом выданного оружия являются гладкоствольные охотничьи ружья, которые составили 49 единиц из общего числа.

Елена Муздукова отметила, что в регионе действует программа финансового стимулирования, предусматривающая высокие денежные вознаграждения для тех, кто добровольно сдает арсенал. Эта программа, поддержанная губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, позволяет изымать больше незарегистрированного огнестрела, чем в соседних регионах. Предварительная оценка общей суммы денежных вознаграждений составляет 119 740 рублей.

В ходе совещания с личным составом был разработан комплекс мер, направленных на увеличение эффективности работы подразделений лицензионно-разрешительной работы, а также поставлены соответствующие задачи.

Елена Муздукова подчеркнула, что сотрудники Росгвардии регулярно напоминают жителям региона, что сдача незаконно хранящегося оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности. Кроме того, сознательным гражданам выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и боеприпасы можно передать в местные полицейские участки. Если у кого-либо есть информация о наличии взрывчатых веществ, мин или гранат, следует немедленно сообщить в органы внутренних дел по телефону и никоим образом не пытаться самостоятельно перевозить взрывоопасные предметы.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
05/10/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus