Росгвардия подвела итоги проверок безопасности школ в Кузбассе

В составе межведомственных комиссий росгвардейцы проверили более 2 000 объектов просвещения и средне-профессионального образования. Специалисты дали оценку инженерно-технической защищенности образовательных учреждений. Начальник комплексной защиты объектов Управления вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса подполковник Михаил Соринский отметил, что объекты общего образования региона оснащены техническими средствами безопасности, но работа по совершенствованию данного направления продолжается.

«Во время проверок проводились учебно-тренировочные занятия по действиям групп задержаний Росгвардии, сотрудников охраны и работников образовательных учреждений при возникновении внештатных ситуаций», - рассказал подполковник Михаил Соринский.

Ранее в Кемеровской области при участии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии к началу нового учебного года в образовательных учреждениях прошли всероссийские учения для персонала и студентов в целях проверки теоретических и практических знаний при чрезвычайных ситуациях.

Фото: Росгвардия