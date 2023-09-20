Росгвардия помогла новокузнечанке вернуться в свое жилье, из которого была вытеснена сожителем

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в отношении местной жительницы.

Вечером в Новокузнецке росгвардейцы прибыли в многоквартирный дом на улице Кутузова. На адресе сотрудники Росгвардии обнаружили 52‑летнюю местную жительницу, которую выгнал из своей квартиры сожитель. По предварительным данным, 48-летний местный житель, находившийся под воздействием алкоголя, проявил агрессию в адрес своей возлюбленной, угрожая физической расправой. В результате женщина покинула собственное жилью и обратилась от соседей за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы задержали агрессора и передали его в компетентные органы для дальнейшего разбирательства. Обеспечив безопасность заявительницы, которая смогла вернуться домой, росгвардейцы продолжили патрулировать городские улицы.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия