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Росгвардия предлагает перспективные вакансии на ярмарке в Ленинске-Кузнецком

 Мероприятие привлекло около 50 жителей города, желающих узнать о возможностях трудоустройства, включая службу во вневедомственной охране Росгвардии и Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике.

 Кадровые специалисты Росгвардии поделились с потенциальными соискателями информацией об условиях, льготах и социаьных гарантиях. Посетителям предложены вакансии для работы в Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике в подразделениях ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной деятельности. Соискателям предлагается денежное вознаграждение в размере до 190 000 рублей.

 Кроме того, принятые на службу граждане имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, предоставление служебного жилья или компенсацию за аренду жилья. Служба в территории ДНР также признается в льготном исчислении (3 дня службы засчитываются за 1 день), и предоставляются льготы «Ветерана боевых действий». Среди дополнительных преимуществ службы в Росгвардии можно выделить льготные путевки в санаторно-курортные учреждения и возможность обучения в высших и средних учебных заведениях правопорядка. Дети сотрудников также могут поступать в учебные заведения Росгвардии без конкурса.

 Подробную информацию о доступных вакансиях в местных подразделениях Росгвардии, а также о службе в Донецкой Народной Республике можно найти на официальном сайте территориального органа Росгвардии по Кузбассу в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

Общество
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
02/10/2023
Общество
Ленинск-Кузнецкий

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