Росгвардия представила перспективные вакансии на ярмарке вакансий в Кемерове

В Кемерове в кадровом центре прошла ярмарка вакансий при участии представителей вневедомственной охраны Росгвардии.

Узнать о существующих предложениях на рынке труда, в том числе от Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу, а также о наборе на службу в войска правопорядка в новые субъекты Российской Федерации пришли около ста кузбассовцев.

Специалисты подразделений территориального органа Росгвардии рассказали жителям о службе, существующих льготах и гарантиях. Презентационный ролик и буклеты с информацией о войсках правопорядка, демонстрирующие основные направления деятельности различных подразделений ведомства, стали отличным визуальным дополнением для участников ярмарки.

Росгвардейцы уделили особое внимание и набору в новые субъекты Российской Федерации. Соискателям предлагают денежное довольствие в повышенном размере от 190 000 рублей. Кроме этого, кандидаты могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 395 000 рублей. Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и служебным жильем. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

Среди дополнительных преимуществ: возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка. Также детям сотрудников предоставляется право поступления в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

Подробнее об имеющихся вакансиях в подразделениях территориального управления Росгвардии, а также на службу в новые субъекты Российской Федерации можно узнать по телефону 8 (3842) 36-92-07 или на официальном сайте территориального органа в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия