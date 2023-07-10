Росгвардия представила перспективы службы на ярмарке вакансий в Киселевске

Ярмарка вакансий прошла в городе Киселевск в Центре занятости населения при участии представителей вневедомственной охраны Росгвардии, которые рассказали о преимуществах службы.

Горожане обратились к организаторам ярмарки, чтобы узнать о существующих предложениях на рынке труда, в том числе от Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу, а также о возможности служить в Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике.

Специалисты кадровых подразделений территориального органа Росгвардии представили информацию о службе, доступных льготах и гарантиях. Презентационный ролик и буклеты с основными направлениями деятельности различных подразделений ведомства стали эффективным визуальным материалом для участников ярмарки.

В рамках мероприятия также были предложены вакансии для прохождения службы в Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике в подразделениях: ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Соискателям предлагается денежное довольствие в повышенном размере до 190 000 рублей. Также принятые на службу граждане получают бесплатное медицинское обслуживание, служебное жилье или компенсацию за поднаем жилого помещения. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), а также предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

Среди дополнительных преимуществ: льготные путевки в санаторно-курортные учреждения Росгвардии и возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка. Дети сотрудников также имеют право на поступление в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

Подробнее о доступных вакансиях в подразделениях территориального управления Росгвардии, а также о возможности служить в ДНР можно узнать на официальном сайте территориального органа в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия