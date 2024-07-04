Росгвардия представила перспективы службы на ярмарке вакансий в Киселевске

Ярмарка вакансий прошла в городе Киселевск в Центре занятости населения при участии представителей вневедомственной охраны Росгвардии, которые рассказали о преимуществах службы.

Горожане обратились к организаторам ярмарки, чтобы узнать о существующих предложениях на рынке труда, в том числе от Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Специалисты кадровых подразделений территориального органа Росгвардии представили информацию о службе, доступных льготах и гарантиях. Росгвардейцы рассказали заинтересованным гражданам о выполняемых задачах во вневедомственной охране их родного города, требованиях к кандидатам для прохождения службы, подробно ответили на вопросы и довели до них информацию о льготах и перспективах карьерного роста.

Особое внимание граждан росгвардейцы уделили социальным гарантиям сотрудников, в том числе достойное денежное довольствие, возможность получения бесплатного образования в учебных заведениях Росгвардии и медицинского обслуживания, а также льготного выхода на пенсию.

Фото: Росгвардия