Росгвардия приглашает на военную службу по контракту в новые субъекты Российской Федерации

Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приглашает кандидатов для прохождения военной службы по контракту в новые субъекты Российской Федерации в войска национальной гвардии.

Принимаются кандидаты в возрасте от 18 лет. С образованием не ниже среднего общего, психологически и морально устойчивые. Претенденты проходят мероприятия отбора на военную службу в ускоренном режиме (3 дня с момента подачи заявления).

Соискателям предлагают денежное довольствие в повышенном размере от 190 000 рублей. Кроме этого, кандидаты могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 395 000 рублей. Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и служебным жильем. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

Среди дополнительных преимуществ: возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка. Также детям сотрудников предоставляется право поступления в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

Подробную информацию о приеме на службу можно узнать по телефону: 8 (3842) 36-92-07 или на официальном сайте Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу 42.rosguard.gov.ru.

Фото: Росгвардия