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Росгвардия принимает кандидатов для прохождения службы в новых субъектах Российской Федерации на ярмарке вакансий

 В городе Топки представители вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в традиционной «Ярмарке вакансий» для местных жителей с целью дальнейшего рассмотрения вопроса их трудоустройства.

В ходе встречи местным жителям рассказали о структуре войск правопорядка, выполняемых задачах, а также о требованиях к кандидатам для прохождения службы в подразделениях кузбасской Росгвардии. Кроме этого, гражданам были предложены вакансии для прохождения службы в Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике в подразделениях: ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

  Росгвардейцы уделили особое внимание набору в новые субъекты Российской Федерации. Соискателям предлагают денежное довольствие в повышенном размере от 190 000 рублей. Кроме этого, кандидаты могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 395 000 рублей. Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и служебным жильем. Период службы на территории ДНР засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

  Среди дополнительных преимуществ: возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка. Также детям сотрудников предоставляется право поступления в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

   Подробнее об имеющихся вакансиях в подразделениях территориального управления Росгвардии, а также на службу в новые субъекты Российской Федерации можно узнать по телефону 8 (3842) 36-92-07 или на официальном сайте территориального органа в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
14/08/2023
Общество
Топки
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