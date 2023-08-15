Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардия принимает участие в проверках безопасности образовательных учреждений Кузбасса

Сотрудники подразделений Росгвардии Кузбасса в составе комплексных групп осуществляют проверки объектов образования в Кемеровской области.

 Инспекции подлежат более 2 000 объектов образовательной деятельности, в том числе школы и детские сады. В ходе проверок специалисты Росгвардии проверяют состояние антитеррористической защищенности объекта, наличие систем оповещения, противопожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, качество пропускного режима и др.

  «Проверки проводятся в целях своевременного реагирования персонала охраны и администрации объекта на различные чрезвычайные ситуации, такие как получение сообщений, связанных с ЧС, различных противоправных действий, - рассказал начальник комплексной защиты объектов Управления вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса подполковник Михаил Соринский. При получении указанных сигналов на персонал охраны возлагаются обязанности по незамедлительному оповещению и эвакуации обучающихся, преподавательского состава в безопасное место. В результате будут сохранены их жизнь и здоровье».

 Проверки всех учреждений сотрудники Росгвардии завершат к 1 сентября.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Общество
kuzbassnews.ru
15/08/2023
Образование
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus