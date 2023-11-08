Росгвардия продолжает гарантировать безопасность на чемпионатах по волейболу и хоккею с мячом

В Кемерове росгвардейцы успешно обеспечили правопорядок на чемпионате России по хоккею с мячом и чемпионате России по волейболу среди мужских команд молодежной лиги.

В ледовом дворце «Кузбасс» в областном центре прошла встреча между хозяевами льда, хоккейной командой «Кузбасс» и гостями из Казани «Ак Барс – Динамо». В охране правопорядка задействованы были сотрудники вневедомственной охраны.

Кроме того, росгвардейцы из Кемерова обеспечили безопасность как гостей, так и участников матча между командами «Кузбасс – 2» и красноярским «Енисеем – 2». Сотрудники правопорядка предприняли все необходимые меры, чтобы предотвратить любые противоправные действия в спортивно-развлекательном комплексе «Арена».

Благодаря слаженным действиям правоохранителей, спортивные мероприятия прошли без каких-либо нарушений и инцидентов при участии более 3 500 зрителей.

Фото: Росгвардия