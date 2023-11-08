Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардия продолжает гарантировать безопасность на чемпионатах по волейболу и хоккею с мячом

В Кемерове росгвардейцы успешно обеспечили правопорядок на чемпионате России по хоккею с мячом и чемпионате России по волейболу среди мужских команд молодежной лиги.

В ледовом дворце «Кузбасс» в областном центре прошла встреча между хозяевами льда, хоккейной командой «Кузбасс» и гостями из Казани «Ак Барс – Динамо». В охране правопорядка задействованы были сотрудники вневедомственной охраны.

Кроме того, росгвардейцы из Кемерова обеспечили безопасность как гостей, так и участников матча между командами «Кузбасс – 2» и красноярским «Енисеем – 2». Сотрудники правопорядка предприняли все необходимые меры, чтобы предотвратить любые противоправные действия в спортивно-развлекательном комплексе «Арена».

Благодаря слаженным действиям правоохранителей, спортивные мероприятия прошли без каких-либо нарушений и инцидентов при участии более 3 500 зрителей.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/11/2023
Общество
Спорт
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus