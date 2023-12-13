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Росгвардия продолжает обеспечивать безопасность проведения «Кубка Шелкового пути» в Кузбассе

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили безопасность очередного хоккейного матча ВХЛ «Кубок Шелкового пути».

Встреча между новокузнецким «Металлургом» и «Молотом» из Перми прошла в спортивном комплексе «Кузнецкий лед». В целях обеспечения безопасности участников и зрителей матча росгвардейцы провели обследование спортивного объекта перед началом мероприятия. Кроме того, сотрудники  Росгвардии обеспечили контроль правопорядка на досмотровых зонах и гарантировали спокойный просмотр матча нескольким сотням преданных фанатов хоккея.

Матч завершился со счетом 2:5 в пользу гостей из Перми. Нарушений во время соревнований не было допущено.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
13/12/2023
Спорт

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