Росгвардия продолжает проводить профилактические проверки среди владельцев гражданского оружия в Кузбассе

С начала текущего месяца инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии при участии сотрудников органов внутренних дел осуществили 419 проверок владельцев гражданского оружия. В общей сложности за текущий год было проинспектировано более шести тысяч граждан.

С начала месяца правоохранители изъяли за нарушения 84 единицы зарегистрированного оружия. Общая цифра изъятого арсенала с начала года составляет 1 463 единиц. Возбуждено более одной тысячи административных дел за нарушения в сфере оборота оружия.

Росгвардия акцентирует внимание, что основной причиной привлечения к административной ответственности является нарушение сроков продления разрешения на владение оружием. Инспекторы напоминают, что для продления разрешения необходимо обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии не позднее, чем за месяц до истечения срока. Гражданам также предоставляется возможность подачи документов в электронной форме через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», что значительно упрощает процедуру.

Важно помнить, что просроченное разрешение считается недействительным, что может повлечь административные санкции, включая штрафы и конфискацию оружия. В случае грубого нарушения также может быть применена мера административного ареста.

Фото: Росгвардия