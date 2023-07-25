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Росгвардия увековечит память героически погибшей служебной собаки в Кузбассе

 В Кемерове, на территории отряда специального назначения «Кузбасс», будет установлен памятник служебной собаке по кличке «Принц», которая трагически погибла 50 лет назад от рук злоумышленника.

Воспитанники класса Росгвардии школы № 74 обнаружили поврежденный памятник с изображением немецкой овчарки. Юнгвардейцы выяснили, что мраморный камень был установлен на месте захоронения легендарного пса по кличке «Принц» - подопечного ветерана войск правопорядка, бывшего начальника подготовки и службы собак внутренних войск МВД СССР и России, полковника в запасе Вячеслава Севодняева.

 Вячеслав Михайлович решил стать профессиональным кинологом еще ребенком. С десятилетнего возраста стал учащимся Казанского клуба служебного собаководства ДОСААФ. В 1967 году Севодняев завел своего главного четвероного друга – немецкую овчарку по кличке Принц. Еще молодым псом «Принц» продемонстрировал незаурядные способности, переплыв вместе с хозяином русло реки Волги протяженностью около 6 километров.

 В 1969 году Севодняев вместе с питомцем призваны в ряды внутренних войск. «Напарники» с отличием окончили школу подготовки инструкторов и дрессировщиков, вместе поступили в Пограничное командное училище КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского.

 Распределившись в Кузбассе, Принц становится грозой преступников. Немецкая овчарка помогает раскрывать сложные преступления, разыскивает беглых заключенных. За свою жизнь Принц отмечен 33 медалями и знаками отличия. В феврале 1973 года легендарный пес был застрелен неизвестным во время прогулки. Спустя 50 лет место захоронения четвероного героя в Кемерове оказалось в опасности из-за работ по благоустройству.

 Росгвардия, продолжая традиции внутренних войск, приняла решение увековечить память о погибшей служебной собаке и перенести после реставрации мемориал на территорию отряда специального назначения «Кузбасс».

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/07/2023
Общество
Кемерово

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