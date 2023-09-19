Росгвардия запускает III этап масштабной профилактической операции «Безопасный дом, подъезд, квартира» в Кузбассе

С начала этой недели в городах и поселках Кемеровской области начался третий этап масштабной профилактической операции «Безопасный дом, подъезд, квартира», которая проводится вневедомственной охраной Росгвардии. Около 400 сотрудников силового ведомства будут задействованы в данной операции, которая нацелена на пресечение уличных грабежей и разбойных нападений в подъездах многоквартирных домов, а также на предотвращение других имущественных преступлений.

За неделю стражи правопорядка посетят дома свыше 5 000 человек и проведут более 100 встреч с трудовыми коллективами Кузбасса. Росгвардейцы обсудят с гражданами правила личной и имущественной безопасности, предупредят жильцов не оставлять личные вещи без присмотра в подъезде, и напомнят о необходимости закрытия окон и дверей при выходе из дома.

Росгвардия обратит внимание, что квартирные кражи остаются одним из наиболее распространенных видов преступлений. Они чаще всего происходят, когда злоумышленникам известно, что хозяева отсутствуют. В этой связи гражданам рекомендуется предпринимать дополнительные меры для защиты своего имущества, такие как установка надежных входных дверей, дверных замков и решеток на лоджиях и окнах. Однако самым надежным способом обеспечения безопасности считается установка охранной сигнализации, которая в случае проникновения посторонних автоматически информирует сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

Помимо профилактических бесед, росгвардейцы проведут практические занятия по задержанию условных преступников.

«В ходе таких тренировок сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отрабатывают порядок действий при задержании квартирных воров и поиске разыскиваемых граждан, – поделился начальник отдела организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу подполковник Андрей Шубин. – Руководство Росгвардии уделяет большое внимание подготовке личного состава и подбору кадров. Безопасность граждан во многом зависит от личных качеств сотрудника, готового защитить ближнего вопреки опасности. Именно сейчас в подразделениях вневедомственной охраны объявлен набор на службу, и любой, кто чувствует в себе это призвание, может попробовать свои силы».

Фото: Росгвардия