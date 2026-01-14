Росгвардия запускает историко-патриотический проект к 10-летию ведомства и 215-летию войск правопорядка

В год 10-летия со дня образования ведомства и 215-летия со дня формирования войск правопорядка Росгвардия запускает масштабный историко-патриотический проект «Росгвардия. Вехи истории».

Проект призван рассказать о героическом пути отечественных войск правопорядка – от внутренней стражи императора Александра I до современных подразделений Росгвардии. В течение всего года еженедельно будут публиковаться материалы, раскрывающие ключевые события и этапы развития ведомства.

Первый выпуск проекта, посвящённый истории создания службы, неразрывно связанной с судьбой страны, выйдет уже в эту пятницу.

Фото: Росгвардия