Росгврадейцы задержали серийного похитителя сыра в Кемерове

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 30‑летнего местного жителя, подозреваемого в серии хищений из торговой точки.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал тревога в охраняемый супермаркет на проспекте Ленина. На адресе работники коммерческой организации указали на посетителя, который может быть причастен к имущественному преступлению.

Во время проверки росгвардейцы предварительно выяснили, что задержанный местный житель может быть причастен к нескольким ранее совершенным кражам. Одним из эпизодов было похищение 24 упаковок сыра из супермаркета на сумму около 3 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия