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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу продолжается работа по мониторингу ФГИС «Меркурий» в целях контроля за обращением пищевой продукции на территории Кузбасса.

Так, сотрудником Управления при анализе информации, полученной из указанной информационной системы установлены признаки нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства, выразившееся в том, что уполномоченным лицом ООО «Кузнецкие мясные продукты» для изготовления мясных полуфабрикатов с датой выработки 07.02.2023, было использовано сырье с датой выработки 15.02.2023.

Таким образом, производителем нарушены принципы прослеживаемости продукции во ФГИС «Меркурий», так как фактически изготовление продукции невозможно из сырья еще не произведенного.

Юридическому лицу ООО «Кузнецкие мясные продукты» выдано предостережение  о недопустимости нарушения обязательных требований.  

Общество
kuzbassnews.ru
11/04/2023
Общество
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