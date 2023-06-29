Россельхознадзор информирует экспортеров подкарантинной продукции об изменении платформы для выдачи фитосанитарных сертификатов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу информирует, что с 03.07.2023 подача заявлений на выдачу и переоформление фитосанитарных сертификатов (далее - ФСС) и реэкспортных фитосанитарных сертификатов (далее – РФС) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет осуществляться посредством платформы «Мой экспорт» ИС «Одно окно», а для физических лиц – посредством нового интерфейса ФГИС «Аргус-Фито».

Сервис, реализован Россельхознадзором совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ), на платформе «Мой экспорт» в соответствии с Инициативой социально-экономического развития РФ до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 06.10.2021г. 2816-р.

Заявки на оформление ФСС и РФС, а также переоформление ФСС можно подать после регистрации на платформе «Мой экспорт» в разделе Сервисы- Сопровождение экспортных поставок - Разрешительные документы - Документы. Фитосанитарный сертификат, пройдя по ссылке:

https://myexport.exportcenter.ru/services/business/Soprovozhdenie_eksportnykh_postavok/Razreshitelnye_dokumenty/Fitosanitarnyj_sertifikat

Для физических лиц:

Регистрация в новом интерфейсе возможна с помощью учетной записи Госуслуг, либо с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Обращаем внимание, что подача заявлений через ФГИС «Аргус-Фито» на оформление сертификатов будет доступна только с использованием ЭЦП. Просим планировать свою рабочую деятельность, учитывать вышеуказанные изменения и регистрироваться заранее.

Получить полезную информацию о процедуре оформления можно в телеграм-канале https://t.me/fitomyexport.

Задать вопрос специалистам технической поддержки можно по телефону 8-800-550-0188, а также на сайте платформы «Мой экспорт» и по электронной почте [email protected].