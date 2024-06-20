Россельхознадзор напоминает о необходимости эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения

Россельхознадзор сообщает, что ежегодно территориальными управлениями ведомства на землях сельскохозяйственного назначения выявляются несанкционированные свалки отходов и потребления. Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора за 5 месяцев 2024 года выявили 29 несанкционированных свалок на площади 6,5 га. В разрезе подведомственных регионов ситуация выглядит следующим образом:— в Кемеровской области — Кузбассе – 4 свалки на площади 1,49 га;— в Новосибирской области – 13 свалок на площади 2,04 га;

— в Томской области – 12 свалок на площади 2,93 га. В настоящее время зафиксирована ликвидация только 4 свалок бытовых отходов на площади 0,2 га в Новосибирской области. Вместе с тем, в практике ведомства есть и примеры добросовестного исполнения предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. Один из таких, устранение свалки на площади 0,1 га в Новосибирском районе Новосибирской области, выявленной еще в феврале 2024 года на основании информации, поступившей от коллег из Росприроднадзора. Так, на момент выездного обследования в границах Верх-Тулинского сельсовета специалисты Россельхознадзора зафиксировали выгрузку отходов из кузова. Собственник транспортного средства был оперативно установлен по запросу в правоохранительные органы. В результате двум юридическим лицам — правообладателю земельного участка и непосредственному нарушителю — объявлены предостережения и предложено принять меры по ликвидации захламления. В апреле 2024 года правообладатель незамедлительно отреагировал и ликвидировал несанкционированную свалку отходов.



Россельхознадзор регулярно обращает внимание хозяйствующих субъектов на необходимость использования земель сельскохозяйственного назначения. Зачастую именно неиспользование земель сельхозназначения запускает образование свалок, вызываяне только негативное воздействие непосредственно на почву, но и за счет миграции бензапиренов, нефтепродуктов, тяжелых металлов заражение водоносных горизонтов, а соответственно последствия существенного вреда здоровью людей и животных. Кроме того, на свалках под воздействием влажности и высокой температуры часто накапливается огромное количество органического газа. Из-за чего возникают «мусорные» пожары, что приводит к сильнейшему загрязнению воздуха. Такие пожары могут выходить из-под контроля и причинять вред лесам и населенным пунктам, привести к жертвам. Также несанкционированные свалки становятся источниками инфекций, поскольку различные грызуны и птицы избирают подобные места мусора своим жилищем.

Почвенный слой обладает важнейшим свойством – плодородием. Земли сельскохозяйственного назначения являются ценным ресурсом России, позволяющим обеспечить продовольственную безопасность страны. Важно помнить, что восстановление нарушенного земельного участка из-за размещения несанкционированной свалки – длительный и финансово затратный процесс. В связи с этим Россельхознадзор призывает к эффективному и бережному использованию природных ресурсов и напоминает, что вопрос сохранения экологии – это дело каждого гражданина.