Россельхознадзор: о рекомендациях при покупке саженцев плодово-ягодных культур

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу напоминает садоводам о возможных рисках при покупке посадочного материала.

Качественные саженцы – это саженцы с подтвержденным экспертами сортом, соответствующие требованиям стандарта по биометрическим показателям (высоте, количеству ветвей, корней, качеству прививки) и отсутствием болезней.

Приобретая качественные саженцы, садовод вправе рассчитывать на получение плодов, обладающих характеристиками и качеством (размером, вкусом, цветом, ароматом) в количестве и в сроки (начала плодоношения, созревания), свойственные заявленному продавцом сорту.

В последние годы рынки наводнены посадочным материалом из южных регионов. Такие саженцы всегда лучше развиты, более мощные, чем местные, что обычно и подкупает неопытных садоводов. Деревья, выросшие из саженцев, завезённых из теплых регионов, будут постоянно обмерзать, и даже если не погибнут, - хороших урожаев от них ждать не приходится. Из-за короткого для них лета, недостатка южного тепла и солнца, яблоки вырастут мелкие и невкусные.

Иногда предлагаются саженцы сомнительного происхождения: из заброшенных садов.

Что надо знать покупателю, чтобы не ошибиться в выборе плодово-ягодных культур?

- Во-первых, прежде всего определитесь с сортом. В выборе вам поможет перечень допущенных к использованию сортов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, который можно найти в Интернете на сайте www.gossort.rf. Нахождение сорта в Госреестре, дает право размножать, реализовывать семена и посадочный материал сорта. Кроме того, в реестре содержатся рекомендации по подбору сортов для конкретных почвенно-климатических условий, с целью получения наиболее высокой урожайности сельскохозяйственных культур.

- Во-вторых, саженцы плодово-ягодных культур должны сопровождаться документами, удостоверяющими их сортовые и посевные (посадочные) качества. Каждый дачник или огородник имеет полное право запросить при приобретении посадочного материала документы, подтверждающие его сортовые и посадочные качества: акты апробации, протоколы испытаний или копии сертификатов соответствия. Если саженцы приобретены и выращены законно, продавец с удовольствием покажет вам их, а не будет отказываться под предлогом, что забыл документы дома или в данный момент очень занят.

Сведения о сортовой принадлежности, происхождении и качестве содержащиеся в сопроводительных документах дублируются на этикетках (ярлыках).

- В третьих, по внешнему виду саженцы плодовых культур должны быть без листьев, не подсушены, без механических повреждений, препятствующих нормальной приживаемости после посадки. Не допускается поломка штамба, наличие пеньков от удаления боковых побегов, наличие шила, побегов на подвое. Раны от удаления побегов и трещины коры – только зарубцевавшиеся. При отсутствии у продавца документов, подтверждающих качество саженцев, стоит воздержаться от покупки.



Выбирая саженцы, внимательно осмотрите их снизу доверху, особенно корни. Хорошо, когда на их концах есть беловатые наплывы каллюса. Это зачатки молодых корешков, их надо максимально сохранить при транспортировке и, разумеется, не обрезать. Сам факт образования каллюса говорит о хорошем самочувствии корней.

Осмотрите на саженце место прививки. Все яблони, груши, а также большинство сортов вишни, сливы, черешни размножают прививкой. То есть дерево состоит из двух частей: подземной и надземной. Место их соединения в возрасте до 2-3 лет хорошо заметно. Бывает, что прививка не приживается, а подвой дает новый побег. Такие саженцы должны быть выбракованы.

Опытные продавцы никогда не оставят посадочный материал с незакрытой корневой системой. Чаще всего саженцы помещают в глиняную болтушку. Также, саженцы укладывают в специальные прикопочные траншеи или закрывают корни влажной мешковиной, рогожей. Главное, корни не должны быть сухими!

Саженцы плодовых культур, купленные в непроверенных местах, могут быть заражены опасными карантинными объектами, такими как: восточная плодожорка, калифорнийская щитовка, американская белая бабочка, или иметь скрытые формы вирусной инфекции.

При покупке посадочного материала плодовых и ягодных культур Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу рекомендует руководствоваться следующими правилами:

♦ саженцы обязательно должны быть снабжены этикеткой с названием сорта, наименованием производителя, обозначением стандарта, товарности сорта, репродукции и количеством (штук) в пучке;

♦ проверяйте документы, срок действия документа определяется сроками осенней и весенней реализации;

♦ выбирайте саженцы с мощными, хорошо развитыми корнями, само растение должно быть без листьев;

♦ на коре не должно быть никаких повреждений;

♦ если саженцы с закрытой корневой системой, постарайтесь с разрешения продавца осмотреть корни, поскоблите их поверхность ногтем. Древесина живых корней чисто-белая, подсушенных и больных – желтовато-серая, мертвых – коричневая или черная;

♦ не менее важно, чтобы корни не были подсушенными, они обязательно должны быть свежими, влажными. Лучше не покупать саженцы у продавца, который открыто расположил свой товар прямо на земле, на асфальте или в кузове автомашины, не защитив корни от высыхания; корни саженцев должны быть укрыты влажной мешковиной или другим материалом. Купив саженец, сначала оберните корни влажной бумагой или тканью, затем пленкой и аккуратно стяните шпагатом;

♦ кроме того, приобретая саженцы, необходимо ориентироваться на два основных сортовых признака – зимостойкость и приспособляемость растений к местным условиям.

При возникновении вопросов, возникающих при приобретении саженцев, просим вас обращаться в отдел надзора фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по контактному телефону 8 (3842) 36-15-80 (Кемерово), 8-38-443-5-15-77 (Мариинск).