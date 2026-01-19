Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Россельхознадзор обращает внимание на необходимость строгого соблюдения требований при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на продукцию

При проведении анализа данных компонента ВетИС — ФГИС «Меркурий» установлено, что в декабре 2025 года уполномоченным лицом оформлен производственный сертификат на продукцию «Полуфабрикаты мясные кусковые в ассортименте». При этом в транзакции в качестве сырья указана «свинина бескостная охлажденная», а в качестве вида изготовленной продукции указаны «полуфабрикаты из говядины и свинины рубленые формованные (1602)», то есть наименование продукции и тип сырья не соответствуют третьему уровню справочника ФГИС «Меркурий».

Стоит отметить, что при оформлении ВСД не допускается указание недостоверных сведений о подконтрольном товаре, которые могут ввести потребителя в заблуждение, а также указание в ВСД на производственную партию подконтрольного товара недостоверных сведений о подконтрольных товарах, использованных в качестве сырья.

Кроме того, на продукцию «Полуфабрикаты мясные кусковые в ассортименте» индивидуальным предпринимателем оформлен производственный сертификат без указания типа упаковки и общего количества мест. Это говорит о превышении полномочия по оформлению ВСД, так как уполномоченные лица предприятий имеют право оформлять ВСД на ту пищевую продукцию, которая упакована и маркирована в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с отсутствием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» сотрудники Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели профилактические мероприятия в отношении хозяйствующего субъекта и уполномоченного лица, оформившего ВСД.

Так, 13 января 2026 года индивидуальному предпринимателю из поселка Плотниково Кемеровской области — Кузбасса объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации при оформлении ветеринарного сопроводительного документа (ВСД), а уполномоченному лицу предприятия вынесено предупреждение через личный кабинет ФГИС ВетИС в компоненте «Паспорт».

19/01/2026
Общество

