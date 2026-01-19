Россельхознадзор обращает внимание на необходимость строгого соблюдения требований при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на продукцию

При проведении анализа данных компонента ВетИС — ФГИС «Меркурий» установлено, что в декабре 2025 года уполномоченным лицом оформлен производственный сертификат на продукцию «Полуфабрикаты мясные кусковые в ассортименте». При этом в транзакции в качестве сырья указана «свинина бескостная охлажденная», а в качестве вида изготовленной продукции указаны «полуфабрикаты из говядины и свинины рубленые формованные (1602)», то есть наименование продукции и тип сырья не соответствуют третьему уровню справочника ФГИС «Меркурий».

Стоит отметить, что при оформлении ВСД не допускается указание недостоверных сведений о подконтрольном товаре, которые могут ввести потребителя в заблуждение, а также указание в ВСД на производственную партию подконтрольного товара недостоверных сведений о подконтрольных товарах, использованных в качестве сырья.

Кроме того, на продукцию «Полуфабрикаты мясные кусковые в ассортименте» индивидуальным предпринимателем оформлен производственный сертификат без указания типа упаковки и общего количества мест. Это говорит о превышении полномочия по оформлению ВСД, так как уполномоченные лица предприятий имеют право оформлять ВСД на ту пищевую продукцию, которая упакована и маркирована в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с отсутствием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» сотрудники Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели профилактические мероприятия в отношении хозяйствующего субъекта и уполномоченного лица, оформившего ВСД.

Так, 13 января 2026 года индивидуальному предпринимателю из поселка Плотниково Кемеровской области — Кузбасса объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации при оформлении ветеринарного сопроводительного документа (ВСД), а уполномоченному лицу предприятия вынесено предупреждение через личный кабинет ФГИС ВетИС в компоненте «Паспорт».