Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Россельхознадзор предостерег кузбасского агрария за несоблюдение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке в 2025 году семян сельскохозяйственных культур

12 января 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел мероприятие без взаимодействия с хозяйствующим субъектом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований при применении пестицидов и агрохимикатов на территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса.

Работа проведена в рамках мониторинга сведений, внесённых во ФГИС «Сатурн» производителями сельскохозяйственной продукции. В результате выявлено нарушение регламента применения пестицидов.

Так, зафиксирован факт обработки в 2025 году семян гороха пестицидами группы фунгицидов Стингер и Имидалит в дозировках 0,4 л/тн и 18 л/тн, также обработки семян озимой ржи и пелюшки пестицидом группы фунгицидов Стингер в дозировке 0,5 л/тн, что не разрешено согласно Государственного каталога применения на вышеупомянутых культурах данных пестицидов в указанной дозировке.

Таким образом, аграрий допустил нарушение требований части 2 статьи 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

В связи с отсутствием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило хозяйствующему субъекту предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Общество
kuzbassnews.ru
19/01/2026
Общество

Популярное за месяц
В Кемерове местный житель по приговору суда отправился в исправительную колонию за кражу денег с банковской карты товарища
Места купания в Новокузнецком районе с 18 по 19 января 2026 года при праздновании Крещения Господня
15 нарушений правил перевозки детей пресекли сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка за первые два выходных дня
Первым правонарушителем 2026 года, наказанным районным судом Кузбасса, оказалась женщина
Более 600 спортивных мероприятий запланировано для кузбассовцев в новогодние каникулы
Поздравления с Новым годом в Кузбассе звучат на разных языках
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus