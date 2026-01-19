Россельхознадзор предостерег кузбасского агрария за несоблюдение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке в 2025 году семян сельскохозяйственных культур

12 января 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел мероприятие без взаимодействия с хозяйствующим субъектом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований при применении пестицидов и агрохимикатов на территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса.

Работа проведена в рамках мониторинга сведений, внесённых во ФГИС «Сатурн» производителями сельскохозяйственной продукции. В результате выявлено нарушение регламента применения пестицидов.

Так, зафиксирован факт обработки в 2025 году семян гороха пестицидами группы фунгицидов Стингер и Имидалит в дозировках 0,4 л/тн и 18 л/тн, также обработки семян озимой ржи и пелюшки пестицидом группы фунгицидов Стингер в дозировке 0,5 л/тн, что не разрешено согласно Государственного каталога применения на вышеупомянутых культурах данных пестицидов в указанной дозировке.

Таким образом, аграрий допустил нарушение требований части 2 статьи 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

В связи с отсутствием непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило хозяйствующему субъекту предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.