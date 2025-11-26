Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Россельхознадзор предостерег кузбасского предпринимателя, не известившего о поступлении на реализацию 176 т репчатого лука

20 ноября 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение индивидуальному предпринимателю в связи с не извещением о доставке подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области-Кузбасса.
Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований путем сбора и анализа данных, содержащихся во ФГИС «Аргус-Фито», инспектор ведомства выявил нарушение. Так, в адрес предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории Кемеровской области, из Республики Казахстан был ввезен лук репчатый свежий (176 т). Однако предприниматель не известил Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции.

Таким образом, хозяйствующий субъект не выполнил возложенные на него Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» обязанности по немедленному извещению территориального управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что при получении подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию, не позднее одного календарного дня со дня доставки, необходимо направлять в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору извещение о доставке подкарантинной продукции.

